Бастрыкин хочет знать, кто угрожает двум ярославцам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчин, угрожавших двум жителям Ярославля и вымогавших у них деньги. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«В июле текущего года фигуранты обманным путем вынудили молодого человека и его знакомого передать им денежные средства, а также предоставить доступ к личным кабинетам в сервисе «Госуслуги». В дальнейшем один из нарушителей стал вымогать у пострадавших еще денежные средства, высказывая угрозы в их адрес, а также их семей»,— пояснили в Информационном центре.

Пострадавшие граждане сами обратились к господину Бастрыкину с видеообращением. По их словам, обращения в компетентные органы ситуацию не изменили, по данному факту к ответственности никто не привлечен. Господин Бастрыкин поручил после возбуждения дела доложить ему о результатах его расследования.

