На Дону УФАС встало на сторону подрядчика в споре об экологии

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение управления федеральной антимонопольной службы об отказе во включении в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «ОВК-СТРОЙ». Об этом сообщает пресс-служба ФАС России по Ростовской области.

По данным ведомства, заказчик заключил контракт на сумму свыше 213 млн руб. с подрядной организацией на организацию водоснабжения хуторов Мержаново и Морской Чулек в Неклиновском районе. Тем не менее, ООО «ОВК-СТРОЙ» приостановило работы по контракту из-за того, что заказчик не решил вопрос по утилизации сточных вод, образующихся после промывки трубопроводов. Заказчик принял решение о сбросе сточных вод на рельеф местности, но подрядчик отказался возобновлять работы, так как мог навредить окружающей среде из-за объема сливаемой воды.

Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в антимонопольный орган с требованием о включении фирмы в реестр. Ведомство отказало, придя к выводу, что подрядчик сделал все возможное для исполнения обязательств.

