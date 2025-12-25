«Оплатить долг прямо в аэропорту и сразу улететь не получится»

Долг в размере 10 тыс. руб. может стать основанием для запрета на выезд из России. В том числе, и задолженность по алиментам. Об этом заявил СМИ председатель Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП России) Владимир Гуреев. Ограничения по кредитам, налогам и административным штрафам предполагается применять при сумме задолженности от 30 тыс. руб. Как считает судебный юрист, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и международного права Кубанского госуниверситета Юлия Коростелева, мера считается соразмерной, однако требует заблаговременной проверки задолженностей.

Юлия Коростелева

«Ограничение выезда должников за пределы России не является новой мерой: оно прямо предусмотрено ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» и применяется судебными приставами на протяжении многих лет. Сегодня обсуждается не введение новой меры, а смещение акцентов в ее применении. Более того, в преддверии поездок на новогодние праздники вопрос об ограничениях лучше прояснить заранее.

Приставы вправе временно запретить выезд за границу, если человек не платит по долгам и в отношении него возбуждено исполнительное производство.

Должник извещается об ограничениях в рамках исполнительного производства постановлением судебного пристава, которое направляется по почте, через портал «Госуслуги» или электронные сервисы ФССП. При этом закон исходит из формального подхода: юридически значимым считается факт направления документа, а не его фактическое получение.

Различие в минимальном размере задолженности для введения ограничений – 10 тыс. руб. по алиментам и требованиям о возмещении вреда здоровью или вреда, причиненного преступлением и 30 тыс. руб. по иным обязательствам – отражает приоритет социально значимых требований. В этих случаях законодатель сознательно усиливает защиту наиболее уязвимых категорий взыскателей.

С правовой точки зрения мера выглядит обоснованной: в алиментных обязательствах значение имеет не номинальный размер долга, а его влияние на права конкретного ребенка или потерпевшего.

После погашения задолженности запрет подлежит отмене на основании нового постановления пристава, которое направляется в пограничную службу. Важно помнить практический момент: оплатить долг прямо в аэропорту и сразу улететь не получится. Даже после оплаты нужно время, чтобы информация поступила приставу, и ограничение было официально снято. Также не работает предъявление на границе постановлений пристава о снятии ограничений, если эти ограничения есть в государственной информационной системе. Поэтому проверять долги лучше заранее.

Формально мера применяется единообразно по всей стране, однако в регионах с высокой миграционной и туристической активностью, включая Краснодарский край, она используется более активно.

Постановление об ограничении выезда может быть обжаловано как в административном, так и в судебном порядке. Суд вправе оценить соразмерность меры и в исключительных случаях отменить ее, если ограничение объективно препятствует лечению за рубежом или исполнению трудовых обязательств, даже при наличии задолженности».