Польша перестанет пускать в страну россиян с загранпаспортом старого образца

Польша с 1 апреля перестанет признавать выданные сроком на пять лет российские загранпаспорта, в которых нет биометрического чипа. В страну с ними пускать не будут, следует из документа на сайте Еврокомиссии. Кроме того, с 1 января перестанут действовать дипломатические паспорта, если они не соответствуют документам нового образца.

Польша стала десятой страной Евросоюза, которая заявила о том, что не будет признавать старые загранпаспорта россиян. Ранее подобные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия, а также Германия и Румыния.

С 12 октября страны Шенгенской зоны приступили к внедрению новой системы контроля при пересечении внешней границы для граждан иностранных государств. Основное изменение заключается в обязательной сдаче биометрических данных, включая фотографии лица и отпечатки пальцев, при прохождении границы. Введение системы происходит поэтапно и планируется завершить к 10 апреля 2026 года