ФРГ с 2026 года будет пропускать в страну россиян только по паспорту с биометрией

С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии россиянам потребуется российский биометрический загранпаспорт, который действует на протяжении 10 лет. Пятилетние загранпаспорта действовать перестанут. Об этом сообщили в посольстве Германии в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Заграничный паспорт старого образца можно будет использовать лишь при наличии действующей визы ФРГ, следует из сообщения посольства. Сейчас российские пятилетние заграничные паспорта не признают в Чехии, Эстонии, Франции, Исландии, Литве и Латвии.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что с 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны начали вводить новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранцев. В соответствии с новыми правилами, иностранцы на границе должны будут сдавать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев и фотографии лица. Новую систему контроля окончательно введут к 10 апреля 2026 года.