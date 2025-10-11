Норвегия вводит новую систему контроля пересечения границы для иностранцев

С 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны, в том числе Норвегия, вводят новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранцев (EES). Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Норвегии в Telegram-канале.

В соответствии с новыми правилами, иностранцы на границе должны будут сдавать биометрические данные — отпечатки пальцев и фотографии лица, следует из заявления, опубликованного на сайте Еврокомиссии. Их будут вносить в электронную систему (EES). Она также будет регистрировать имя человека, данные проездных документов, дату и место въезда и выезда. Кроме того, система будет вести учет отказов во въезде.

В Норвегии EES запустят сначала в аэропорту Гардермуэн в Осло, а затем введут на всех пунктах пропуска страны. При выезде из страны будут проводить верификацию биометрических данных.

Европейские страны будут вводить новую систему контроля в течение шести месяцев. С 10 апреля 2026 года EES полностью заменит процедуру ручного проставления штампов в паспортах, которая «не позволяет автоматически выявлять лиц, нарушивших срок пребывания», уточняется в публикации ЕК.