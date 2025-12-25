В аэропорту Краснодара сняли ограничения после ночной тревоги по БПЛА

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты, сообщили в Росавиации. Аэропорт Пашковский возобновил обслуживание рейсов с 09:00 мск в соответствии с действующим NOTAM. Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Решение было принято на фоне ночной атаки беспилотников. В ночь на 25 декабря, по данным экстренных служб, украинские БПЛА атаковали порт Темрюка, где в результате удара возник пожар. Загорелись две емкости с нефтепродуктами, площадь возгорания достигла около 2 тыс. кв. м. В ликвидации пожара задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также пожар произошел на агропредприятии в селе Николаевка Щербиновского района. Возгорание было оперативно ликвидировано, повреждены несколько производственных корпусов и сельскохозяйственная техника. О пострадавших не сообщается, на месте работают оперативные службы.

Вячеслав Рыжков