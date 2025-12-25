Постпред США Уитакер допустил урегулирование конфликта на Украине за 90 дней

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие 90 дней. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Если он и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней»,— сказал он. Господин Уитакер объяснил, что «эта зима может быть «действительно суровой для украинцев» из-за ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России.

Перед встречами российской и украинской делегаций с представителями США на прошедших выходных в Майами господин Уитакер сказал, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».

19-20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20-21 декабря американская сторона провела встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили четыре документа: мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности Украины, отдельные гарантии со стороны США и план экономического восстановления после завершения конфликта.

После переговоров Мэттью Уитакер в интервью Fox News заявил, что сейчас США пытаются понять, на что готова пойти Россия для мира на Украине.