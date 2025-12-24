Уитакер: США пытаются понять, на что готова пойти Россия для мира на Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ключевой вопрос в переговорном процессе по Украине — определение пределов возможных уступок России. В эфире Fox News он отметил, что позиция Киева Вашингтону ясна, и теперь «мяч на стороне Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters Мэттью Уитакер

Фото: Marta Fiorin / Reuters

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия»,— сказал он.

Дипломат сообщил, что сейчас стороны обсуждают четыре ключевых документа: 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности Украины, отдельные гарантии со стороны США и план экономического восстановления после завершения конфликта.

19-20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20-21 декабря американская сторона провела встречи с главой РФПМ Кириллом Дмитриевым. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий.