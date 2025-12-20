Уитакер: переговоры по Украине перешли к стадии согласования деталей

Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер сказал, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».

«Деликатные вопросы и нюансы требуют от всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть»,— сказал господин Уитакер в эфире Fox News.

Как добавил постпред, предстоящие переговоры в Майами покажут, достижима ли сделка. При этом он указал, что Украина должна быть готова к продолжению боевых действий и в 2026 году.

Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что 19 и 20 декабря в Майами пройдут переговоры США и Украины. По информации Politico, на выходных в Майами также должны пройти и переговоры между США и Россией.