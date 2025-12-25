Роспотребнадзору поручили разработать идеи по регулированию рынка готовой еды

Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по регулированию рынка готовой еды. Решение было принято на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Первый вице-премьер Денис Мантуров призвал законодательно закрепить понятие «готовая еда» и разделить продукцию на две категории: продаваемую через магазины и доставку, и подаваемую в заведениях общепита. «Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году»,— заявил он (цитата по сайту правительства).

В 2024 году произошло массовое отравление ботулизмом, в результате которого погибли двое и пострадали более 300 человек. Люди отравились лобио, выпущенное «Кухней на районе» (ООО «Локалкитчен»). В том году происходили и другие случаи массовых отравлений.

В январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды вырос на 32% в денежном выражении и на 17% в натуральном, следует из исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и NTech, с которым ознакомился «Ъ».

