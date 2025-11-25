Смерть на районе

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о массовом заражении ботулизмом, в результате которого погибли двое и пострадали более 300 человек, заказавших лобио, выпущенное «Кухней на районе» (ООО «Локалкитчен»). Условия, в которых наемными рабочими из Таджикистана готовилась фасоль для салата, не выдерживали никакой критики, а выявлены нарушения были уже в ходе расследования. Оказалось, что до ЧП поставщиков никто не контролировал, а качество продукции они проверяли сами на вкус.

Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО «Савон-К» Владимира Шина, рабочего компании Карима Норматова, руководителя ООО «Локалкитчен» Антона Лозина и отвечавшей за качество продукции фирмы Елены Машковой. Им в СКР инкриминируются производство и реализация пищевой продукции, повлекшие по неосторожности смерть людей. Господина Шина персонально обвиняют в незаконной постановке на учет иностранных граждан. Он зарегистрировал три десятка иностранцев по адресу своей матери.

«Савон-К», согласно показаниям Владимира Шина, специализировалось на выпуске маринованных огурцов, а консервированная фасоль была его побочной продукцией. Обычно производители блюд из «Локалкитчен» заказывали ее по одной-две тонны в месяц. Весной 2024 года спрос дошел до трех тонн, а потом опять сократился.

Саму фасоль в «Савон» закупали в Киргизии и Эфиопии, а потом разнорабочий из Таджикистана Норматов готовил ее в так называемом производственном помещении ООО в подмосковной Балашихе.

Нагрянувшие туда оперативники и следователи были просто шокированы условиями, в которых выпускалась продукция. Стены, потолок и пол были покрыты грязью и плесенью, столы — ржавчиной.

Защита от тараканов и грызунонепроницаемость не обеспечивались, что создавало, указано в материалах уголовного дела, «условия для микробного и бактериального загрязнения производственного помещения и оборудования с последующим инфицированием пищевой продукции». Согласно выводам экспертов, оборудование для приготовления фасоли не обеспечивало надлежащую стерилизацию продукта от микроорганизмов, в том числе клостридии ботулинум. Оказалось, что сам цех контролирующие органы не посещали, а качество продукции, как сообщил Норматов, определялось им «на вкус».

В таких условиях в период с 10 мая по 8 июня 2024 года в «Савон» на оборудовании, не оснащенном термодатчиками для контроля температурного режима, необходимого для уничтожения патогенных микроорганизмов, сварили около 822 кг сухой фасоли, которую затем расфасовали в вакуумные пакеты и поместили в холодильную камеру.

В результате несоблюдения санитарных норм и нарушения условий термической обработки ботулинические клостридии не были уничтожены и «сохранили свою жизнедеятельность в продукте», установили эксперты.

Согласно их выводам, при помещении фасоли в анаэробные условия (вакуумную упаковку) бактерии выработали ядовитое вещество — ботулотоксин, употребление которого у человека вызывает поражение нервной системы, способное в обычных условиях привести к причинению тяжкого вреда здоровью и наступлению смерти.

Затем в рамках договора, заключенного еще в 2021 году, консервированная фасоль, «представляющая реальную опасность для потребителей», была поставлена на производственную площадку ООО «Локалкитчен» (Москва, Иловайская улица, 20). Всего общество за 780 900 руб. получило 2176 кг 200 г продукции. Руководитель отдела качества «Локалкитчен» Машкова, которая в силу своих должностных обязанностей была ответственна за организацию контроля за выпускаемой продукцией, «полную проверку качества и безопасности сырья не обеспечила».

В свою очередь, руководитель ООО Антон Лозин в рамках продолжения производственной деятельности организовал выпуск салата «Лобио» из некачественного сырья. С 10 мая по 15 июня 2024 года с использованием опасной фасоли было изготовлено 2800 порций салата «Лобио». Готовая продукция опять же на наличие мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не проверялась.

Между тем салат расфасовали в индивидуальные упаковки с использованием комплексной пищевой добавки в виде газовой смеси «Алигал 13». Однако, посчитали эксперты, пониженное содержание кислорода лишь способствовало развитию ботулинических бактерий и выделению ботулотоксина.

С 10 по 14 июня через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат» неограниченному кругу потребителей было продано 2336 порций инфицированного салата. По данным Генпрокуратуры, его употребление привело к гибели двух человек. Здоровью 298 потребителей был причинен серьезный вред, а еще 52 человека оказались на волосок от смерти.

Согласно показаниям потерпевших, первые симптомы отравления у них появлялись через день-два после того, как они съедали даже немного лобио. Как правило, возникали сильные головные боли, нечеткость речи, расфокусировка зрения и проч., которые врачи определяли как, например, токсикоинфекции. Диагноз «ботулизм» ставился уже в условиях стационаров.

Один из пострадавших, говорится в деле, заразился дважды. 11 июня он заказал салат, который тем же вечером попробовал. Через два дня у него «началось двоение в глазах и головокружение». Тем не менее молодой человек доел лобио, после чего почувствовал себя еще хуже и в итоге оказался в тяжелом состоянии в реанимации.

Потерпевшие заявили к обвиняемым иски о возмещении вреда на сумму более 70 млн руб., часть которого «Локалкитчен» добровольно компенсировало. Сами фигуранты вину не признают. Так, Владимир Шин полагает, что его фасоль обрабатывалась при температуре 100 градусов около двух часов и не могла содержать вредные вещества. Ремонт в помещении он действительно не делал, но пытался скопить на это средства.

По данным из уголовного дела, господин Лозин полагал, что его подчиненная Машкова организовала проверку продукции должным образом и она была безопасной. Сама же ответственная за качество говорила на следствии, что исследования не выявляли в фасоли и лобио опасных веществ.

Следствие же и надзор за ним уверены, что фигуранты сознательно экономили на качестве и безопасности производства, чтобы получить большую прибыль.

Уголовное дело по существу рассмотрит Люблинский райсуд Москвы.

