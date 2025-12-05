Еда готовится к лучшему

Российский рынок готовой еды продолжает расти, несмотря на общее замедление темпов роста продуктовой розницы. Но развитие сегмента может сдерживать нехватка производственных мощностей в удаленных регионах страны. Локальные компании по выпуску такой продукции не имеют достаточных компетенций, а крупным сетям с собственным производством невыгодно доставлять готовую еду на большие расстояния из-за серьезных логистических затрат.

В январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды в денежном выражении увеличился на 32% год к году, в натуральном — на 17%, следует из имеющегося у “Ъ” совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech. За этот период высоким спросом пользовались готовые горячие напитки, заказы которых увеличились на 108% год к году (см. график), суши и роллы (рост на 81%), бутерброды и сэндвичи (на 51%), готовая пицца (на 46%) и каши (на 43%).

Аналитики АППГЕ и NTech не предоставили конкретных цифр, однако в Infoline оценивают емкость всего рынка готовой еды по итогам 2025 года в 1,14 трлн руб., что на 20% больше, чем в 2024-м. В компании говорят, что рост замедлился, и связывают это с опережающим инфляцию повышением цен на готовую еду, а также дефицитом производственных мощностей по выпуску готовой еды.

1,14 триллиона рублей составит по итогам 2025 года объем рынка готовой еды в России, по прогнозам Infoline.

По оценкам председателя президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, сегмент, напротив, растет высокими темпами: второй год подряд средний рост составляет около 30%. Директор по маркетингу пищевого производства Mr. Food (бренды Creative Kitchen, Cook Chart) Диля Хасанова считает, что рост сегмента сохранится в ближайшие годы. Кроме того, добавляет она, для осени также характерен сезонный всплеск спроса — на 30–40% год к году.

В АКОРТ отмечают, что, по оценкам участников рынка, в ближайший год сегмент готовой еды продолжит опережать средние темпы роста продуктовой розницы. В январе—сентябре число покупок в продуктовых магазинах выросло лишь на 3,5%, хотя еще в начале года речь шла о 6% (см. “Ъ” от 31 октября).

В магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» за январь—ноябрь 2025 года он увеличился на 35% год к году, объем продаж в денежном выражении — на 39%, сообщили в X5. Директор бизнес-единицы «Фабрика еды» сети «Лента» Ольга Фельдт подчеркивает, что рост в сегменте готовой еды вдвое опережает рост в целом в продуктовом ритейле.

Сегодня доля готовой еды в общем обороте «Яндекс Лавки» достигает 25%, а в отдельных городах присутствия сервиса этот показатель превышает 30%, рассказали в компании. Кроме общего роста в категории готовой еды происходят и качественные изменения, отмечают в «Яндекс Лавке». Так, в этом году вырос спрос на более объемные форматы: литровые супы, крупные порции салатов, а также наборы комбо на завтрак и обед. В сервисе «Самокат» наиболее высокие темпы роста в январе—октябре 2025 года показали блюда с морепродуктами (на 462%), стритфуд (на 136%), завтраки (на 124%).

Однако в сегменте готовой еды есть ряд аспектов, которые могут притормозить его развитие. Прежде всего, это нехватка поставщиков в регионах Дальнего Востока, в то время как в крупных городах в центральной части России таких проблем не наблюдается, поясняет президент АППГЕ Сергей Беляков. По его словам, нехватка поставщиков наблюдается из-за нехватки техники и фабрик-кухонь и отсутствия крупных производителей, особенно в отдаленных регионах, подчеркивает господин Беляков. При этом для сетей с собственным производством и крупных поставщиков доставка готовой еды на Дальний Восток нерентабельна из-за высоких затрат на логистику, коротких сроков годности продукции и необходимости соблюдать особые условия ее хранения, заключает он.

