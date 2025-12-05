Сегмент готовой еды вырос на треть, но сталкивается с дефицитом мощностей

В январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды вырос на 32% в денежном выражении и на 17% в натуральном, следует из исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и NTech, имеющегося у “Ъ”. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в категориях готовых горячих напитков (108%), суши и роллов (81%), бутербродов и сэндвичей (51%), пиццы (46%) и каш (43%).

По данным Infoline, емкость рынка готовой еды по итогам 2025 года достигнет 1,14 трлн руб., что на 20% выше уровня 2024 года. В компании отмечают замедление роста, связывая его с опережающим инфляцию повышением цен и нехваткой производственных мощностей. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, напротив, оценивает рост сегмента стабильно высоким — около 30% второй год подряд. По словам директора по маркетингу Mr.Food Дили Хасановой, динамика сохранится, а осенью традиционно фиксируется сезонный всплеск спроса до 30–40% год к году.

По оценкам АКОРТ, в ближайший год сегмент готовой еды продолжит опережать продуктовый ритейл, где число покупок в январе—сентябре выросло лишь на 3,5%. Торговые сети также фиксируют укрепление спроса: в «Перекрестке» и «Пятерочке» продажи готовой еды в январе—ноябре увеличились на 35%, в денежном выражении — на 39%. В «Ленте» рост в категории, по словам Ольги Фельдт, вдвое опережает динамику розницы.

В «Яндекс Лавке» доля готовой еды в обороте достигает 25%, а в ряде городов превышает 30%. Компания отмечает рост спроса на большие объемы — литровые супы, крупные салаты и комбо-наборы. В «Самокате» наиболее быстро растут блюда с морепродуктами (462%), стритфуд (136%) и завтраки (124%).

