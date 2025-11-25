Экс-полицейский получил четыре года условно по делу о взятке от редактора Ura.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга, дяде редактора Ura.ru Дениса Аллаярова — Андрею Карпову. Ему условно назначили четыре года общего режима за получение взяток от племянника и превышение должностных полномочий. Фигуранта также лишили звания старшего сержанта, сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Бывшего полицейского обвиняли в продаже оперативных сводок Денису Аллаярову для написания эксклюзивных новостей. За это он в сумме получил 120 тыс. руб. от редактора Ura.ru. Деньги приходили на карту матери или жены Андрея Карпова.

Гособвинение просило приговорить взяткополучателя к четырем годам колонии. Защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы. Осужденный признал вину и заявил о раскаянии. Он также дал показания против Дениса Аллаярова.

Никита Черненко