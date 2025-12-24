«Народный фронт»: в Переславле сдачу дома для переселенцев отложили на 2026 год
В Переславле-Залесском окончание строительства многоквартирного дома на улице Менделеева для расселения аварийного жилья перенесли на 31 марта 2026 года. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».
Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал
Строительством объекта занимается «Ярдормост». Планировалось, что в первом квартале 2025 года в него переедет 41 семья из домов, признанных аварийными до 2017 года. Однако возведение объекта ведется до сих пор, накануне завершение работ вновь отложили. Как пояснили в региональном отделении, в числе причин затянувшегося строительства называют необходимость перепроектирования и финансовые трудности подрядчика.
«По последней информации новый срок сдачи дома уже в 26-м году. По результатам нашего выезда будем обращаться к губернатору для того, чтобы он усилил контроль над этим объектом и обеспечил его сдачу во вновь обозначенный срок»,— сообщила руководитель регионального отделения «Народного фронта» Оксана Каменецкая.
Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий подтверждал в своем Telegram-канале, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце первого квартала 2026 года. По приведенным «Народным фронтом» данным, в сентябре строительная готовность 49-квартирного дома составляла 66%, сейчас — 70%. В сентябре текущего года на место строительства выезжал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий. Тогда он указал подрядчику и заказчику на необходимость активизации работ.