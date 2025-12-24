«Народный фронт»: в Переславле сдачу дома для переселенцев отложили на 2026 год

В Переславле-Залесском окончание строительства многоквартирного дома на улице Менделеева для расселения аварийного жилья перенесли на 31 марта 2026 года. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал Фото: Дмитрий Зяблицкий, Telegram-канал

Строительством объекта занимается «Ярдормост». Планировалось, что в первом квартале 2025 года в него переедет 41 семья из домов, признанных аварийными до 2017 года. Однако возведение объекта ведется до сих пор, накануне завершение работ вновь отложили. Как пояснили в региональном отделении, в числе причин затянувшегося строительства называют необходимость перепроектирования и финансовые трудности подрядчика.

«По последней информации новый срок сдачи дома уже в 26-м году. По результатам нашего выезда будем обращаться к губернатору для того, чтобы он усилил контроль над этим объектом и обеспечил его сдачу во вновь обозначенный срок»,— сообщила руководитель регионального отделения «Народного фронта» Оксана Каменецкая.

Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий подтверждал в своем Telegram-канале, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце первого квартала 2026 года. По приведенным «Народным фронтом» данным, в сентябре строительная готовность 49-квартирного дома составляла 66%, сейчас — 70%. В сентябре текущего года на место строительства выезжал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий. Тогда он указал подрядчику и заказчику на необходимость активизации работ.