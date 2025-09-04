В Переславле затягивается возведение дома для расселения аварийного жилья

В Переславле-Залесском на улице Менделеева затягивается строительство многоквартирного дома для расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

После обращений жителей на месте строительства побывал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий. Он поручил межрайонной прокуратуре усилить надзор за возведением объекта, а подрядчику и заказчику указал на необходимость активизации работ.

В прокуратуре добавили, что ранее в отношении подрядчика, которым является АО «Ярдормост», и заказчика были применены меры реагирования из-за нарушения сроков строительства. Еще в ноябре 2024 года глава Переславля Дмитрий Зяблицкий сообщал, что по строительству есть вопросы к подрядной организации, с ним намерены вести претензионную работу. «Нам необходимо дом сдать в 2025 году»,— писал господин Зяблицкий.