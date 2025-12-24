В Ростовской области в два раза увеличат число консультаций в ОКДЦ в 2026 году

С начала 2026 года в областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ) число консультативных приемов для жителей сельских районов возрастет вдвое: с 20 до 40 тыс. посещений в год. Для поликлиник Ростова-на-Дону также предусмотрено увеличение количества консультаций в КДЦ «Здоровье» на более чем 10 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

С нового года в регионе расширятся и возможности телемедицинских консультаций.

«Врачи районных больниц и городских поликлиник смогут удалённо, вместе со специалистами ОКДЦ и ОКБ №2, рассмотреть сложный случай и заранее определить, какие обследования действительно нужны»,— сообщил глава региона.

Кроме этого, жителем региона начнут выдавать направления в конкретные учреждения, по профилю его заболевания.

Юрий Слюсарь отметил, что эти изменения необходимы для того, чтобы как можно большее количество жителей смогло попасть на прием к узким специалистам.

Чтобы система работала, минздраву поручено ежеквартально анализировать ключевые показатели: время ожидания консультации и госпитализации, удовлетворенность пациентов и нагрузку на врачей.

Наталья Белоштейн