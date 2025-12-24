В Крыму и еще 29 регионах РФ приняли законы об абортах

Запреты на склонение женщин к аборту к настоящему времени действуют в 30 субъектах РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Таким образом, соответствующие нормы приняты примерно в трети российских регионов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для обновления статистики стало принятие 23 декабря Государственным собранием Якутии в окончательном чтении закона о запрете склонения к аборту. Накануне в Мордовии был вынесен первый в России судебный штраф по такому делу — мужчина был оштрафован на 5 тыс. руб.

По данным комиссии, запретительные нормы уже действуют, в частности, в республиках Алтай, Мордовия, Коми, Крым, Хакасия и Якутия, а также в ряде областей и краев, включая Санкт-Петербург и Московскую область. В Кемеровской области закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Еще в 19 регионах соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении региональных парламентов.

В Русской православной церкви ранее поддержали распространение подобных инициатив на федеральный уровень. В ноябре 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за принятие общероссийского закона, направленного на защиту женщин от склонения к аборту. В Патриаршей комиссии указывают, что после введения таких норм в ряде регионов в 2024 году было зафиксировано заметное сокращение числа абортов — в Мордовии на 51%, в Псковской области на 24%, в Новгородской области на 17,8%, в Коми на 16,2%.

Вячеслав Рыжков