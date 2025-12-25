Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Углю давит на транспортные плечи

Угольной промышленности написали три сценария развития

Как стало известно «Ъ», Минэнерго определило три возможных сценария развития российской угольной отрасли до 2050 года: стрессовый, базовый и оптимистический. Последний предполагает значительный рост мировых цен на твердое топливо и снятие санкционных ограничений. Эксперты сомневаются в возможности такого сценария и считают, что если по себестоимости добычи российский уголь очень конкурентоспособен, то длинное транспортное плечо уничтожает его преимущества и необходимо как устранять транспортные ограничения, так и диверсифицировать экспортные поставки за пределы Индии и Китая.

Конкурентоспособности российского угля на экспортном рынке мешают логистические издержки

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «Программой развития угольной промышленности России до 2050 года», подготовленной Минэнерго. В документе рассматриваются три сценария развития отрасли до 2050 года: стресс-сценарий (управляемое сжатие), базовый (сбалансированное развитие) и оптимистический сценарий (технологическое развитие). Содержание документа “Ъ” подтвердили несколько источников на рынках энергоресурсов и горной добычи, в Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

Стресс-сценарий предполагает ухудшение горно-геологических условий добычи угля, снижение объемов производства и потребления, продолжение падения спроса и цен на уголь, сохранение эмбарго и рост санкционного давления со стороны стран ЕС. В таких условиях, пишут авторы прогноза, «на фоне снижения экспортной выручки и ограниченного доступа к заемному капиталу российский угольный рынок будет консолидироваться и укрупняться за счет управляемого сжатия — вытеснения слабо капитализированных и убыточных участников рынка». При таком развитии событий добыча угля снизится до 433 млн тонн в 2030 году и до 398 млн тонн в 2050 году. Для сравнения, в 2024 году добыча составила 443 млн тонн. Спрос на внутреннем рынке составит 173 млн и 163 млн тонн, на внешних — 200 млн и 180 млн тонн соответственно. В 2024 году внутреннее потребление угля, по данным ведомства, составило 179 млн тонн, экспортное — 197,6 млн тонн.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов ожидает обострения конкуренции между экспортерами угля из разных стран за сужающиеся рынки сбыта. «Выиграет тот, кто сможет оптимизировать издержки,— продолжает он.— И если по себестоимости добычи российский уголь — один из наиболее конкурентоспособных в мире, то длинные маршруты доставки по железной дороге (от мест добычи до портов — 4–6 тыс. км) делают его дорогим и неконкурентоспособным. Усугубляют ситуацию и вынужденные дисконты "за политическую токсичность"». Будет расти число убыточных угольных производств, что уже происходит: если в 2024 году их было примерно половина, то сейчас — около двух третей, заключает эксперт.

Дмитрий Исламов, замглавы Минэнерго, 15 июля, на расширенном заседании комитета Совета федерации по экономической политике:

«В красной зоне — это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки,— находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы».

Сценарий сбалансированного развития производства и потребления угля на внутреннем и внешнем рынках рассматривается Минэнерго как базовый. Он также предполагает поэтапный вывод из эксплуатации неэффективных и опасных мощностей, развитие потенциала потребления угля в электроэнергетике, развитие экспортных маршрутов и смягчение санкционного давления. В базовом сценарии добыча угля в России к 2030 году увеличится до 492 млн, а к 2050 году — до 586 млн тонн. Спрос на внутреннем рынке вырастет с 199 млн тонн в 2030 году до 210 млн тонн в 2050 году, экспортный спрос — до 225 млн и 295 млн тонн соответственно.

Сценарий сбалансированного развития выглядит вполне реалистичным, полагает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «Многое действительно будет зависеть от уровня цен на уголь на мировых рынках, динамики ключевой ставки и валютных курсов,— рассуждает он.— Ожидается рост спроса на электроэнергию в мире в обозримом будущем с учетом развития промышленности и ИИ-технологий. Это может привести к росту объемов угольной генерации в ряде стран». Господин Красноженов подчеркивает важность диверсификации экспортных рынков за пределы Индии и Китая: «Малайзия, Вьетнам и Шри-Ланка обладают значительным потенциалом роста потребления угля и развития угольной генерации. В Атлантике остаются наши исконные потребители — страны Африки, Ближнего Востока. Турция укрепляет свою позицию потребителя российского угля». Но длинное транспортное плечо и проблемы с пропускной способностью железной дороги в восточном направлении являются объективными недостатками российской угольной промышленности с точки зрения экспорта, предостерегает он.

Оптимистический сценарий Минэнерго предполагает формирование благоприятных условий добычи и экспорта угля, в первую очередь рост спроса и цен на угли, а также отмену эмбарго и санкций. Кроме того, в этот же сценарий закладывается технологическая модернизация отрасли, а также создание отечественного горного машиностроения. В этом случае добыча угля в 2050 году составит 662 млн тонн, внутреннее потребление — 220 млн тонн, экспортный спрос — 350 млн тонн.

Впрочем, текущие цены на энергетические угли остаются на минимальных уровнях.

Так, по данным NEFT Research на 14 декабря, стоимость тонны российского энергетического угля калорийностью 5500 находилась в диапазоне $64,5–98,2. Снижение цен в годовом сравнении составило 1,3–24,7%, и роста их в первом полугодии эксперты не ждут (см. “Ъ” от 9 и 15 декабря). Цены на энергетический уголь должны вырасти примерно на 20% в мире, чтобы весь российский уголь был рентабельным для экспорта на Восток, оценивает Александр Котов. Прирост стоимости энергоугля на 1% от текущей цены на условиях FOB Восточный дает прирост примерно на 3% дополнительных объемов рентабельного экспорта. Сейчас рентабельна лишь каждая вторая экспортируемая тонна, поясняет он.

Россия увеличила экспорт угля в ноябре на 13% год к году

Реалистичный же сценарий конкурентоспособности российской угольной промышленности через 25 лет должен предполагать сохранение низких (в сравнении с конкурентами) издержек, полагает генеральный директор ЦЦИ Наталья Порохова. «В российских реалиях основные вызовы для издержек сегодня — доступ к технологиям и финансовым ресурсам, стоимость логистики»,— поясняет эксперт. Пока же одним из ключевых внешних ограничений для развития отрасли является вероятность сокращения спроса на российский уголь со стороны Китая и Индии, продолжает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев, а также усиление конкурентного давления на рынках АТР со стороны стран с более выгодным географическим положением и меньшими логистическими издержками, таких как Индонезия и Австралия. Среди внутренних сдерживающих факторов ключевыми остаются инфраструктурные ограничения, говорит господин Тайкетаев: недостаточная пропускная способность железных дорог в сочетании с приоритизацией более маржинальных грузов ограничивают экспорт угля и влияют на его экономику.

Полина Трифонова, Татьяна Дятел

