Зима не вышла спросом

Цены на российский энергетический уголь на азиатских рынках в начале декабря оказались под давлением низкого спроса, несмотря на начало зимнего сезона. Предприятия в КНР накопили достаточные запасы и запрашивают перенос поставок. Оживления рынка в первом квартале пока не ожидается из-за замедления промышленной активности, что может привести к большему снижению цен.

Ожидаемый подъем спроса на уголь в Китае в рамках зимнего отопительного сезона не наступил, говорится в обзоре NEFT Research. По данным аналитиков, коммунальные предприятия, располагая значительными запасами, перешли к выжидательной позиции: новые тендеры либо не объявляются, либо поступают запросы на перенос сроков поставки уже законтрактованных партий.

Стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг с учетом стоимости поставки в Южный Китай за первую неделю декабря снизилась на 2,5%, до $95,9 за тонну (CFR). Котировки в дальневосточных портах упали на 2,7%, до $80,3 за тонну (FOB).

В первом квартале 2026 года восстановления активности на рынке не ожидается. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что потребители в Китае преимущественно сфокусированы на выполнении долгосрочных контрактов, многие секторы сократили потребление в связи с замедлением промышленной активности, что привело к росту запасов на ТЭС, а также в северных портах. Так, в девяти крупнейших портах КНР запасы угля к 26 ноября увеличились на 1,1 млн тонн, до 27,3 млн тонн. Запасы на шести прибрежных ТЭС выросли на 0,19 млн тонн, до 14,4 млн тонн, потребление упало на 13 тыс. тонн, до 780–793 тыс. тонн в день, рассказывает Александр Котов. По оценке NEFT Research, разворот тренда возможен лишь при условии постепенного вывода из эксплуатации нерентабельных угольных активов и сокращения избыточных мощностей. В противном случае снижение цен останется базовым сценарием на среднесрочную перспективу.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин добавляет, что индийские электростанции, по данным iEnergy Natural Resources, в начале декабря также сформировали достаточные запасы угля, поскольку внутренняя добыча остается высокой, а темпы роста спроса на электроэнергию замедлились. Согласно NEFT Research, российский энергетический уголь с учетом стоимости поставки в Западную Индию подешевел на 4,6% за первую неделю декабря, до $102,2 за тонну (CFR).

Глобальная рецессия набирает обороты, даже в Китае фиксируется замедление роста и в Индии необходимой динамики цен не наблюдается, констатирует управляющий фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. «Дополнительный всплеск спроса в Индонезии, вызванный сезонными дождями, уже исчерпан с улучшением погоды. Надежды на сезонные осадки в Австралии пока не оправдываются, хотя они возможны в январе—феврале. В этом случае можно было бы ожидать дефицита и роста цен, но строить на этом прогноз пока преждевременно»,— продолжает аналитик. Но, добавляет Максим Шапошников, текущие цены и так довольно низки и дальнейшая сильная коррекция может привести к закрытию предприятий и будущему дефициту. Потому в первом квартале 2026 года он ожидает умеренного снижения котировок на 2–3% от декабрьских максимумов.

Сигналом к восстановлению должно стать сочетание факторов: снижение запасов угля у потребителей до операционного минимума, волна похолодания, возможно, это будет январь—февраль 2026 года, укрепление цен на газ, что вернет конкурентоспособность углю, перечисляет Олег Абелев из «Риком-Траст». Михаил Шульгин полагает, что оживление спроса рынок может увидеть в начале весны 2026 года, в период подготовки к сезону кондиционирования. А если погодные условия в Азии зимой будут отражать экстремально низкие температуры для региона, то запасы будут расходоваться быстрее, и спрос восстановится раньше, добавляет он.

Возможности для масштабного перенаправления объемов с азиатских рынков у российских угольщиков не просматриваются, говорят эксперты. По словам Олега Абелева, снижение спроса в Азии оказывает давление на глобальные цены в портах в Индонезии, в Австралии, что делает австралийский уголь более привлекательным для европейских покупателей, вытесняя с рынка более дорогие поставки из Америки. Это увеличивает конкуренцию среди поставщиков, которые теперь пытаются активно искать любые возможные рынки.

Полина Трифонова