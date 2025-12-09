Китай пресытился топливом

Стоимость российского энергетического угля на китайском рынке перешла к снижению из-за усиления конкуренции с другими поставщиками и завершения периода пополнения запасов топлива к зиме. Осложняется ситуация и ростом добычи в Китае. В 2026 году объем экспорта угля из РФ в КНР может снизиться, а дисконты, вероятно, увеличатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Энергетический уголь из России калорийностью 5500 ккал на кг в Китае, крупнейшем экспортном направлении, за неделю к 28 ноября подешевел на 0,9%, до $98,3 за тонну на условиях CFR (продавец оплачивает доставку в порт, погрузку и фрахт). Цифры приводит NEFT Research в своем обзоре. До того стоимость угля в Китае росла. Котировки в дальневосточных портах снизились на 0,4%, до $82,6 за тонну (FOB).

Китайские покупатели сохраняют активность на рынке, однако рост цен, отмечавшийся в предыдущие месяцы, практически остановился из-за значительного увеличения предложения, указывают в NEFT Research. По данным аналитиков, последняя сделка с российским энергетическим углем калорийностью 5500 ккал на кг в Южном Китае прошла по цене $96 за тонну (CFR). В Северном Китае партия с поставкой в январе продана по цене $94–96 за тонну (CFR).

«Ажиотаж на рынке снизился по мере пополнения запасов и снижения ожиданий по рискам наступления холодной зимы»,— констатирует директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. По его словам, текущие цены в портах Дальнего Востока, которые в ЦЦИ оценивают в $89 за тонну (FOB) для угля калорийностью 6000 ккал, позволяют поддерживать объемы отгрузок и обеспечивают экспортный нетбэк на уровне $36 с тонны. «Но с середины первого квартала 2026 года мы ожидаем продолжение давления на цены по мере приближения периода межсезонья»,— говорит аналитик. Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков отмечает, что если реализация энергетического угля по восточному направлению сейчас имеет низкую рентабельность, то по другим направлениям экспорт угля по-прежнему убыточен, несмотря на снижение ставок аренды полувагонов и тарифов перевалки в портах.

Основной конкурент российских угольщиков на китайском рынке — расположенная неподалеку Индонезия — крупнейший в мире экспортер энергетического угля, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Как отмечает BigMint, экспорт угля из Индонезии начал восстанавливаться за счет повышения эффективности оборачиваемости судов. За неделю 24–28 ноября поставки из страны выросли на 5,6%, до 7,73 млн тонн. По словам господина Котова, в случае усиления конкуренции в Китае российские угольщики могут быть вынуждены переориентировать экспорт на альтернативные рынки, что приведет к увеличению логистических издержек и росту доли убыточных экспортных поставок. «Впрочем, российским поставщикам и без этого приходится предлагать дисконты: компании работают в режиме сохранить рынок, а не получить прибыль»,— продолжает он.

По словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, дисконт российского угля на дальневосточном направлении на базисе FOB к австралийскому бенчмарку сегодня составляет 18%. В условиях наличия собственной добычи и принятой программы перехода на ВИЭ динамика импорта угля в Китай все больше зависит от ценовой конкуренции, говорит он. Как отмечает аналитик, Китай покрывает лишь примерно 5% потребностей в энергетическом угле за счет импорта, притом что в январе—сентябре добыча угля в КНР выросла на 2,7% год к году.

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь—октябрь 2025 года экспорт всего российского угля в Китай составил 73,1 млн тонн, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, говорит господин Красноженов. По его прогнозу, объем поставок в 2026 году будет близок к уровню 2025 года. Менее оптимистичный прогноз дают в NEFT Research: исходя из динамики за десять месяцев 2025 года, экспорт энергетического угля за 2026 год может сократиться на 10% год к году, до 56–58 млн тонн. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков, добавляет, что поставки сдерживают и внутренние ограничения, в том числе фактически исчерпание мощностей Восточного полигона. Кроме того, отмечает он, на китайском рынке растет конкуренция со стороны Австралии и Монголии, хотя преимуществом российского угля является премиальное качество.

Полина Трифонова