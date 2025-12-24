На Дону вложили 5,5 млрд рублей в производство радиоэлектронной продукции

Группа компаний «Бештау» инвестировала 5,5 млрд руб. в создание производства радиоэлектронной продукции. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Законодательного Собрания РО по экономической политике, гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков (справа) и гендиректор ООО «Бештау» Андрей Сидельников на вручении бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев Председатель комитета Законодательного Собрания РО по экономической политике, гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков (справа) и гендиректор ООО «Бештау» Андрей Сидельников на вручении бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев

По словам генерального директора ООО «Бештау» Андрея Сидельникова, проект предполагает строительство четырех комплексов для выпуска электронных плат, ноутбуков, литий-ионных аккумуляторов и твердых печатных плат, общая производственная площадь заводов составит около 9 тыс м кв.

«Реализация проекта идет в несколько этапов. Так, в 2023 году было заключено соглашение о сотрудничестве с правительством региона, заложен первый камень в основание кластера радиоэлектронной промышленности. В 2024-м — завершено строительство завода, произведен технический запуск. В 2025 году состоялось официальное открытие завода по производству электронных плат и выход на полную производственную мощность, создано 130 рабочих мест», — рассказал господин Сидельников.

Первая очередь построена практически за один год, площадь завода составляет 2,5 тыс. кв. м., мощность до 500 тыс. изделий в год. В реестр Минпромторга РФ включено порядка 170 изделий ГК «Бештау». Потребители продукции расположены в 80 регионах России.

Недавно ГК «Бештау» с проектом «Создание производства радиоэлектронной продукции в Ростовской области» победила в номинации «Импортозамещение. Лучшие практики» региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025». Ее организовал и провел в столице региона «Ъ-Ростов». Экспертный совет рассмотрел около 100 заявок и определил лауреатов в каждой из десяти номинаций.

Ефим Мартов