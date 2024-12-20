В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января

Использование пиротехники в Курской области запретили до 25 января. Соответствующий документ с подписью врио председателя правительства Алексея Дедова опубликован на сайте облправительства. В прошлом году аналогичные ограничения также ввели до 25 января.

Исключением является пиротехника первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни и свечи, а также фонтаны холодного огня. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

В региональном главке МЧС сообщили, что на учет было взято 22 стационарных объекта, где продают пиротехнику. В ближайшие время на них запланированы профилактические визиты, а в период праздников подразделения МЧС совместно с полицией будут проводить рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли.

Вчера стало известно, что в Воронежской области продавать и использовать пиротехнику будет запрещено с 23 декабря по 15 января. В конце ноября аналогичное решение приняли в Орловской области, где ограничения вводятся с 1 по 14 января.

Анастасия Колпачева