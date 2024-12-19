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В Воронежской области запретят продажу пиротехники до конца праздников

Оперштаб Воронежской области принял решение запретить продажу и использование пиротехники в регионе с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщили в облправительстве.

Единственным исключением будет пиротехника первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Власти объяснили такое решение действующим в регионе режимом среднего уровня реагирования.

В ноябре аналогичное решение приняли в правительстве Орловской области. Запрет в регионе будет действовать с 1 по 14 января. «Мы получили информацию, что под видом пиротехнических изделий к Новому году будут попытки ввозить в Российскую Федерацию взрывные устройства. В том числе начиненные поражающими элементами»,— объяснял решение губернатор Андрей Клычков.

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Алина Морозова

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