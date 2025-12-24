На Дону неплатежи по ипотеке на новостройки выросли на 79%

С начала 2025 года в Ростовской области объем неплатежей по ипотеке на строительство жилья вырос на 78,9%. По этому показателю регион занял десятое место среди всех субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Если на 1 января 2025 года сумма неплатежей на Дону составляла 256 млн. руб., то к 1 ноября 2025 года она выросла до 458 млн руб. Таким образом, абсолютный прирост показателя достиг 202 млн руб.

С 1 января по 1 ноября 2025 года в Ростовской области возросла и доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам на строящееся жилье. Если на начало года она составляла 0,22%, то к концу периода увеличилась до 0,41%.

В целом по России с начала года объем неплатежей по ипотечным кредитам, обеспеченным договорами долевого участия (ДДУ), увеличился в 1,8 раз. Если на 1 января 2025 года сумма задолженности составляла 9,3 млрд руб., то к 1 ноября 2025 года она выросла до 17,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн