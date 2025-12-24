Обвиняемую в совращении детей учительницу из Петербурга выпустили из СИЗО

Правоохранители отпустили из СИЗО под подписку о невыезде учительницу английского языка из Санкт-Петербурга Афину Симеонидис. Она проходит фигурантом по делу о сексуальном насилии в отношении двух 12-летних школьников. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

23 декабря председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил отпустить госпожу Симеонидис из-под ареста. В сообщении ведомства отмечалось, что в интернете продолжают обсуждать обстоятельства преступления и приводятся «разные мнения, в том числе о невиновности фигурантки».

По версии следствия, учительница в марте и апреле 2025 года совершила «действия сексуального характера» с двумя школьниками. Во время избрания меры пресечения девушке отмечалось, что педагог воспользовалась беспомощностью несовершеннолетних. 18 декабря госпожу Симеонидис отправили под стражу.

Педагог не признала вину. По ее версии, обвинение стало местью от одного из подростков за отказ завести романтические отношения. В поддержку Афины Симеонидис высказались ее мать, знакомые и руководство школы, где преподавала учительница.

Никита Черненко