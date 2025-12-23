Бастрыкин поручил выпустить из СИЗО обвиняемую в растлении детей учительницу

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил отпустить под подписку о невыезде учительницу из Санкт-Петербурга Афину Симеонидис. На прошлой неделе суд арестовал ее по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух 12-летних школьников. Как отметили в пресс-службе СКР, в интернете обсуждают «обстоятельства совершенного преступления» и приводятся «различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, девушка в марте и апреле 2025 года совершила «действия сексуального характера» с двумя школьниками. Педагог могла воспользоваться беспомощностью потерпевших, утверждали в суде. Вину девушка не признала.

По данным «Фонтанки», на допросе Афина Симеонидис заявила, что обвинения — месть одного из подростков за отказ завести романтические отношения. Она рассказала, что школьник признался ей в любви, проявлял ревность, а также трогал за грудь и колени. По словам педагога, она пыталась пресекать подобное поведение и не вступала с подростков в интимную связь.

О том, что учительница стала жертвой клеветы, также заявляла мать обвиняемой. В поддержку Афины Симеонидис высказывались ее знакомые и студенты университета, из которого она выпустилась. В пресс-службе школы, где преподавала госпожа Симеонидис, рассказали «Фонтанке», что с учительницей никогда не возникало проблем.

Никита Черненко