Ростов вошел в топ-5 российских городов по росту выручки застройщиков

Ростов-на-Дону занял пятое место среди российских городов по росту оборота застройщиков. За 11 месяцев 2025 года выручка девелоперов увеличилась на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные главы аналитического центра проекта «Движение.ру» Яна Гравшина.

Помимо Ростова, в пятерку лидеров входят Москва, Нижний Новгород, Омск и Пермь. Точные данные по регионам не разглашаются. В масштабах всей страны девелоперы, предположительно, заработают около 5,3 трлн руб.

«Объем выручки застройщиков, полученной в период с января по ноябрь 2025 года, уже превысил показатель аналогичного периода прошлого года, В том случае, если в декабре не произойдет существенного падения продаж на первичном рынке, девелоперы смогут побить рекорд 2023 года, реализовав недвижимость более чем на 5,2 трлн руб.»,— цитирует агентство господина Гравшина.

Отмечается, что результаты 2023 года оказались рекордными. Если не принимать во внимание декабрь, то общий доход российских застройщиков в 2025 году составил 4,8 трлн руб., что на 7% превышает показатель 2024 года.

Наталья Белоштейн