Второй этап реконструкции липецких очистных сооружений завершат в 2026 году

Завершение второго этапа реконструкции очистных сооружений Липецка запланировано на 2026 год. Об этом заявил мэр Роман Ченцов во время прямого эфира.

«В сентябре этого года запустили четвертый аэротенк (резервуар, где сточные воды смешиваются с активным илом — Ъ), 25 декабря будет запущен еще один. Проект позволит улучшить экологическую ситуацию и повысить качество очистки воды, которая попадает в реку, а также воздуха. Программа достаточно масштабная»,— подчеркнул господин Ченцов.

В октябре региональное правительство сообщало, что на реконструкцию городских очистных сооружений ООО «РВК-Липецк» направит 5,5 млрд рублей. К софинансированию привлечены Вэб.рф, Дом.рф и Фонд развития территорий.

О планах модернизации очистных в рамках концессии стало известно в 2022 году. Изначально «РВК» планировал вложить 1,8 млрд руб. до 2025 года. Позже было решено увеличить инвестиции в 2,3 раза, с 1,8 до 4,2 млрд руб., включив в проект создание термосушки и термоутилизации осадка. Для финансирования этого этапа власти региона договорились о займе от Фонда национального благосостояния. Срок самой модернизации увеличился на год. Заявку на выделение этих средств одобрили в 2023-м.

В ноябре конкурс на строительство комплекса очистных сооружений в Павловске Воронежской области выиграло местное ООО «Дон-строй» Владимира Калинина, предложив выполнить работы за 2,2 млрд руб. Подрядчик должен разработать проект и построить комплекс очистных сооружений до конца апреля 2028 года. Мощность комплекса должна составить 11,2 тыс. куб. м в сутки.

Ульяна Ларионова