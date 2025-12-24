Reuters: Россия потребует изменений в мирном плане США по Украине

Россия потребует внести серьезные корректировки в последнюю версию мирного плана США по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По его словам, сейчас в американском предложении отсутствуют важные для России пункты, в том числе — гарантии отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Среди других возражений России к нынешней версии соглашения:

неясно, как сохранится нейтральный статус Украины в случае ее вступления в Евросоюз;

не учтены пожелания РФ в части ограничения численности ВС Украины и использования ими определенных видов вооружения;

отсутствует пункт о статусе русского языка на Украине;

нет конкретики в вопросе снятия санкций с России и возвращении заблокированных на Западе российских активов;

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана. Речь идет о плане, изначально предложенном США, но скорректированном после консультаций с украинской стороной. В нынешней версии предполагается, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях огонь прекратят по линии расположения войск на дату принятия соглашения. Украина при этом настаивает на выводе армии РФ из Донбасса, хотя Россия называет ключевым условием для мира выход ВСУ с этой территории.

Подробнее о плане — в материале «Ъ» «Украину рассчитали в процентах».

Лусине Баласян