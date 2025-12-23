Украину рассчитали в процентах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по украинскому урегулированию, выразив надежду на их успешное завершение, учитывая, что «обе стороны устали от конфликта». О готовности продолжать диалог с США заявила и Москва, которая еще не дала свою оценку последней версии мирного плана Трампа. На этом фоне широкий резонанс вызвало заявление президента Финляндии Александра Стубба, сообщившего, что сторонам конфликта осталось согласовать «самые сложные 5% договора», включая гарантии безопасности Украины. Несмотря на продвижение переговорного процесса, главные вопросы мира на Украине остаются камнем преткновения.

Новое заявление о ходе переговоров по украинскому урегулированию президент Трамп сделал в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде, куда он прилетел из Вашингтона на Рождество. «Переговоры по Украине и России продолжаются. Переговоры идут хорошо»,— сообщил Трамп журналистам.

«Я надеюсь, нам удастся это сделать»,— заявил президент США, отвечая на вопрос о перспективах мирного соглашения при посредничестве США.

«Я думаю, что они все устали от этого»,— продолжал он, впрочем, признав, что «между президентом Путиным и президентом Зеленским огромная ненависть».

Вопрос о том, какой должна быть роль США в будущем украинском урегулировании, остается предметом острой внутриполитической дискуссии в США, градус которой поддерживают ведущие американские СМИ. В своем новом посте в соцсети, размещенном 22 декабря, президент Трамп назвал журналистов The New York Times угрозой национальной безопасности США и «врагами народа». Гневное послание Трампа появилось после того, как газета на первой полосе сообщила об украинских ударах по танкерам теневого флота РФ, высказав предположение, что это Трамп мог отменить действовавший для Киева запрет президента Байдена на такие удары.

В отличие от Трампа, уже прокомментировавшего ход переговоров по Украине после нового дипломатического раунда в конце прошлой недели в Майами, российская сторона пока не сформулировала свое отношение к мирному плану президента США в его новой, видоизмененной редакции.

Как заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва по итогам контактов в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева должна оценить, насколько внесенные изменения в мирный план Трампа соответствуют договоренностям, достигнутым в ходе российско-американского саммита на Аляске. «Это рабочий процесс. Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько эти наработки соответствуют духу Анкориджа»,— подчеркнул господин Песков.

Комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о переговорах по Украине, в котором прозвучало слово «прорыв», господин Песков заявил: «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения». Ранее в интервью британскому СМИ Unherd вице-президент Вэнс сформулировал свое видение переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщив, что «прорыв, которого мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую».

«Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда»,— продолжил тему, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается последней серии контактов, я уверен, что после доклада президенту соответствующие оценки будут даны в дополнение к тому, что уже прозвучало. Будем продолжать. Администрация Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресованы к первоистокам, первопричинам конфликта и носить устойчивый характер»,— добавил российский дипломат.

В ситуации, когда в американских и российских официальных сообщениях сохраняется заметный разброс оценок, громкое заявление о ситуации в переговорном процессе по Украине сделал имеющий особо доверительные отношения с Дональдом Трампом президент Финляндии Александр Стубб.

«Мы пришли к двум ключевым выводам. Первое: Европа, Украина и США едины в своем стремлении добиться прочного и справедливого мира, работая вместе. Второе — это идея гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти достигли цели, но, как представляется, остаются самые сложные 5%»,— заявил президент Стубб, отвечая на вопросы телеканала Fox News.

При этом Александр Стубб отметил, что стороны конфликта, «вероятно, ближе к цели, чем когда-либо», повторив нарратив Дональда Трампа.

Ранее 22 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус отверг сценарий возможного нападения России на страны НАТО, фактически поставив под сомнение предыдущие оценки руководства альянса и ведущих европейских политиков. «Я не верю в такой сценарий»,— сообщил Борис Писториус в интервью газете Die Zeit, добавив, что руководство России «не стремится вести полномасштабную войну против НАТО».

Новое заявление о том, как представляют себе будущие гарантии безопасности в Киеве, сделал 22 декабря и президент Зеленский. «Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в Конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями»,— сообщил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной украинскому Дню дипломатического работника.

На этом фоне европейское издание Politico напоминает о том, что время работает против Киева и конфликт на Украине может закончиться в следующем году на «крайне невыгодных» для него условиях. Как отмечает обозреватель издания Джейми Деттмер, на такой прогноз в числе прочих факторов влияет отказ стран ЕС в предоставлении Украине репарационного кредита, что лишает ее необходимого финансирования на ближайшие годы.

Сергей Строкань