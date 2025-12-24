В Ростове-на-Дону сына и мать осудили за теракты в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владиславу Зайцеву и его матери Елене Зайцевой, обвиняемых в терроризме и диверсионной деятельности на территории ДНР (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 (два эпизода), ч. 4 ст. 222.1 (четыре эпизода), ч. 3 ст. 223.1 (три эпизода), п. «а» ч. 2 ст. 281 (два эпизода) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2018 году гражданин Украины вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины для совершения терактов на территории Донецкой Народной Республики. В декабре того же года Зайцев прошел обучение по обращению с взрывчаткой, а после получил компоненты для бомбы и хранил в своем доме.

Через день подсудимый установил взрывное устройство на опоре высоковольтной линии электропередачи, сфотографировал его и привел в действие. Затем 15 декабря Зайцев получил новые взрывчатые вещества и устройства, которые перевез в Ясиноватую и спрятал в тайнике. Часть взрывчатки он спрятал в доме матери.

В конце декабря 2018 года Владислав Зайцев по рекомендации матери прибыл на железнодорожный перегон, где изготовил самодельное взрывное устройство. 30 декабря подсудимый подорвал железнодорожное полотно.

Суд признал обвиняемых виновными. Владиславу Зайцеву назначили 22 года колонии строгого режима, Елене Зайцевой — 10 лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев