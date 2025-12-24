За год число юрлиц в сфере ритуальных услуг на Кубани сократилось на 10,7%

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере организации похорон и оказания сопутствующих услуг, за год сократилось. Как рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате, по данным на декабрь 2025 года, в этом виде деятельности зарегистрировано 50 юридических лиц и 390 индивидуальных предпринимателей, тогда как годом ранее их число составляло 56 и 357 соответственно. Данные основаны на сведениях Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, предоставляемых Федеральной налоговой службой.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На фоне изменения структуры рынка объем платных ритуальных услуг, оказанных населению всеми типами организаций, включая индивидуальных предпринимателей с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности, продемонстрировал рост. По предварительной оценке, за январь—октябрь 2025 года данный показатель составил 5,26 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 1,7% превышает уровень аналогичного периода 2024 года. Для сравнения, за январь—октябрь 2024 года объем оказанных услуг оценивался в 4,74 млрд руб., а за тот же период 2023 года — в 4,10 млрд руб.

В сегменте организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, напротив, зафиксировано снижение объемов оказанных услуг. По данным за январь—октябрь 2025 года, такие компании предоставили населению ритуальные услуги на сумму 198,2 млн руб., что в сопоставимой оценке на 10,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. В январе—октябре 2024 года объем услуг в этом сегменте составлял 202,0 млн руб., а в 2023 году — 259,7 млн руб.

Ценовая динамика в отрасли в 2025 году оставалась восходящей. По данным выборочного статистического наблюдения, в ноябре 2025 года индексы цен и тарифов на ритуальные услуги в Краснодарском крае в среднем составили 107,73% к декабрю 2024 года. В том числе стоимость изготовления гроба выросла до 108,38%, услуги по рытью могил — до 107,99%, кремации — до 105,97%.

Для сравнения, по итогам января—октября 2024 года объем платных ритуальных услуг в Краснодарском крае превысил 4,5 млрд руб. В номинальном выражении рынок показал прирост почти на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, когда населению региона было оказано ритуальных услуг на сумму около 4,1 млрд руб. С учетом инфляционных процессов реальный рост сектора оценивался статистическим ведомством в 2,1%.

В расчет включались показатели всех категорий участников рынка — от крупных организаций до индивидуальных предпринимателей, а также оценка ненаблюдаемой деятельности. При этом вклад крупных и средних компаний в январе—октябре 2024 года составил 209,2 млн руб. без учета НДС и иных обязательных платежей, что незначительно превышает уровень соответствующего периода 2023 года (207,5 млн руб.).

Ценовая динамика также оказывала влияние на финансовые показатели отрасли. По данным выборочного статистического наблюдения, к октябрю 2024 года ритуальные услуги в регионе подорожали на 8,6% по сравнению с декабрем 2023 года. В частности, стоимость изготовления гробов увеличилась на 8%, рытья могил — на 9,4%, кремации — на 7,3%.

Мария Удовик