По итогу 2025 года Кубань планирует принять 17,5 млн гостей

С начала 2025 года Краснодарский край посетило более 17 миллионов туристов. Это соответствует уровню 2023 года. Ожидается, что по итогу года показатель достигнет 17,5 млн отдыхающих. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как пояснил глава региона, сокращение объема турпотока стало следствием разлива нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе. Из-за катастрофы пришлось закрыть 150 пляжей Анапы.

«На этих территориях продолжают работать специалисты, контролируя состояние специального вала. В последнее время новых выбросов, к счастью, не зафиксировано. С начала работ по ликвидации ЧС собрано более 183 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Понятно, что в таких условиях курортный сезон для Кубани был объективно нелегким»,— констатировал Вениамин Кондратьев.

Для поддержки предприятий курортной отрасли в регионе реализован ряд федеральных, краевых и муниципальных мер поддержки на общую сумму более двух млрд руб.

Подробнее — в материале «Review. Ъ-Кубань» «Накопленный ранее потенциал помог краю сохранить устойчивое положение».

Как писал «Ъ-Кубань», в 2024 году курорты Краснодарского края приняли более 20 млн туристов, что на 8% превысило показатель предшествующего года.

Маргарита Синкевич