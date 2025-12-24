Дело о взятках в морге дошло до суда

Следователи завершили расследование дела руководителя Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксаны Терземан, а также сотрудниц учреждения Лианы Юсуповой и Олеси Хан, подозреваемых во взяточничестве. Их обвиняют в том, что в период пандемии они получили от жителей города 386 тыс. руб. за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Ожидается, что в ближайшее время дело поступит для рассмотрения в Таганрогский городской суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении руководителя и сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель учреждения Оксана Терземан, а также ее подчиненные — Лиана Юсупова и Олеся Хан. Их подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет). По версии следствия, они с 2020 года систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и др.).

«В морге есть официальный прейскурант на все услуги, но сотрудники в большинстве случаев брали оплату наличными и „мимо кассы“. Сумма взятки составляла от 17 тыс. до 30 тыс. руб. В деле фигурирует несколько эпизодов, общая сумма составляет 386 тыс. руб.»,— пояснил источник. По его данным, адвокатам обвиняемых «не удалось пролоббировать переквалификацию дела» по более мягкой статье о растрате (ст. 160 УК РФ).

В посредничестве при передаче взяток сотрудникам ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» признался работник таганрогского ритуального бюро «Некрополь». Он дал показания против всех троих фигуранток и проходит по делу свидетелем.

Ранее в регионе широко освещалось дело о коррупции в схожем учреждении — бывший руководитель филиала № 30 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис Котов был осужден за получение более 300 взяток, также его признали виновным в почти 1,8 тыс. эпизодах служебного подлога.

По данным следователей, Борис Котов с 2010 года за взятки выдавал незаконные справки об инвалидности без оснований и без фактического прохождения медико-социальной экспертизы. Впоследствии взяткодатель на основании этой справки получал социальные выплаты из бюджета РФ.

В 2023 году Котову было назначено восемь лет и четыре месяца колонии. При этом за некоторые эпизоды его так и не наказали — уголовные дела были закрыты из-за истечения сроков давности.

Кристина Федичкина