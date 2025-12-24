Цены сдвинули сезон

Стоимость зимнего отдыха в горах Сочи выросла в среднем на 7–10% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а средний чек поездки составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека, отмечают эксперты туристической отрасли. Представители горных курортов также отмечают рост стоимости отдыха, но при этом обращают внимание на высокую загрузку на новогодние каникулы и увеличение количества бронирований с заездом после 5 января. Участники рынка считают, что зимний сезон в Сочи будет развиваться по сценарию умеренного роста при условии благоприятной погоды и равномерного распределения турпотока.





Зимний отдых в горах Сочи подорожал в среднем на 7–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Средний чек поездки составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека. В эту сумму входит перелет, проживание в отеле недалеко от подъемников и ски-пасс. Эксперты отрасли считают, что в этом году сезон будет развиваться неравномерно и сместится на более поздние даты.

Зимний туристический сезон в Сочи традиционно формируется за счет двух сопоставимых потоков — отдыхающих в прибрежном кластере и гостей горнолыжных курортов Красной Поляны, однако в этом году динамика этих сегментов заметно разошлась. Как отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, прибрежная часть Сочи демонстрирует небольшой рост, тогда как горнолыжный сегмент временно просел. По его словам, в прибрежной части виден рост на уровне 3–4%, а в горнолыжной — спад порядка 8–10%, что связано прежде всего с поздним стартом сезона катания. Эксперт подчеркивает, что если сезон еще не открылся, спрос сдерживается, потому что люди едут в Поляну кататься, а не просто жить в отелях.

При этом господин Ромашкин указывает, что текущую ситуацию нельзя считать окончательной и все может измениться достаточно быстро при благоприятных погодных условиях. По его оценке, один снегопад может вызвать резкий прирост бронирований в горнолыжном сегменте, что приведет к восстановлению спроса и в целом по Сочи. Пока же совокупный результат сезона выглядит близким к нулю — рост прибрежного кластера компенсируется снижением в горах.

Ценовой фактор остается одним из ключевых ограничений спроса. По словам Сергея Ромашкина, «цены, прямо скажем, не радуют — они высокие», а средний чек поездки в Красную Поляну, включающий перелет, проживание недалеко от подъемников и ски-пасс, составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека. Он подчеркивает, что Красная Поляна остается самым дорогим горнолыжным курортом России, и в условиях общего тренда на сокращение туристических расходов это становится сдерживающим фактором. При этом эксперт уточняет, что рост цен за год был относительно умеренным — в пределах 7–8%, то есть примерно на уровне инфляции, однако проблема заключается в том, что цены и год назад были достаточно высокими, а теперь они стали еще выше.

Аналогичную оценку дает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, который называет Красную Поляну единственным российским курортом, способным конкурировать с альпийскими направлениями. Он отмечает, что до пандемии около полумиллиона российских туристов ежегодно ездили кататься во Францию, Италию, Австрию и Швейцарию, тогда как сейчас за рубеж отправляются лишь порядка 25 тыс. человек. «Остальные 475 тыс. в основном едут в Красную Поляну»,— отмечает эксперт. По его словам, курорт был построен к Олимпиаде по современным стандартам, обладает развитой инфраструктурой и большим количеством брендовых отелей, что делает его безальтернативным для части аудитории.

При этом господин Мкртчян подчеркивает, что именно высокая стоимость становится ключевым ограничителем спроса. Он отмечает, что в пиковые новогодние даты отели «ведут себя, мягко говоря, крайне жестко», пользуясь своим исключительным положением.

По его словам, туристы все чаще отказываются от поездок с 30 декабря по 12 января, предпочитая более поздние даты, когда «тот же самый отель 20 января может стоить не 25–30 тыс. руб. в сутки, а 12 тыс., то есть цена падает почти на 50%». При этом часть отельеров придерживается позиции «пусть лучше у нас будет 20% пустых номеров, но цены мы снижать не будем», отмечает господин Мкртчян.

Смещение спроса с высоких дат на более доступные периоды подтверждает и Сергей Ромашкин. По его оценкам, последние годы наблюдается устойчивая тенденция перераспределения загрузки на период с середины января по середину февраля. Эти даты дешевле, ски-пассы стоят меньше, очереди на горе заметно меньше, а для отелей такой формат зачастую выгоднее, чем краткосрочная стопроцентная загрузка в новогодние праздники. Эксперт подчеркивает, что для гостиничного бизнеса лучше 30–60 дней средней загрузки, чем 10 дней максимальной, и прогнозирует, что именно этот период может компенсировать возможные потери начала сезона.

Отдельное внимание эксперты уделяют готовности инфраструктуры к пиковым нагрузкам. Сергей Ромашкин подчеркивает, что зимой не приходится говорить о дефиците размещения на побережье, тогда как в горах основной проблемой остаются очереди на подъемники. По его словам, это, пожалуй, самый раздражающий фактор для тех, кто приехал кататься. При этом господин Ромашкин указывает, что курорты предпринимают шаги по оптимизации потоков, включая цифровые сервисы, позволяющие отслеживать загруженность трасс.

Алексан Мкртчян выделяет дополнительный риск, связанный с так называемыми «горнопляжниками» — туристами, которые поднимаются в горы без лыж и сноубордов, чтобы провести время в кафе и на смотровых площадках. По его словам, с точки зрения бизнеса это идеальный турист, поскольку он платит за подъемник, не загружает трассы и дает высокую выручку ресторанам. Однако именно эта категория создает критическую нагрузку на канатные дороги в новогодние дни. Эксперт подчеркивает, что управляющие компании каждый сезон оказываются перед выбором: допускать таких гостей в пиковые даты или ограничивать их поток ради комфорта горнолыжников.

Тем временем в пресс-службе курорта «Роза Хутор» отмечают, что в сезоне 2025–2026 годов цены на услуги выросли в среднем на 7%.

В курорте уточняют, что рост стоимости проката оборудования составил 8–10% и связан с регулярным обновлением снаряжения и требованиями безопасности. Представители курорта отмечают, что ожидают примерно такое же количество гостей, как и в прошлом сезоне, однако фиксируют изменение потребительских предпочтений: одни туристы сокращают длительность поездки, выбирая более высокий уровень размещения, другие, напротив, останавливаются дольше, но в более доступных отелях.

В пресс-службе Красной Поляны также сообщают, что загрузка курорта на новогодние каникулы уже превышает 65%, а в пиковые даты с 31 декабря по 5 января приближается к 75% с потенциалом роста до 90%. При этом в 2025 году на 15% увеличилось количество бронирований с заездом после 5 января, что дополнительно подтверждает тренд на смещение спроса. Представители курорта подчеркивают, что все мероприятия по подготовке инфраструктуры к зимнему сезону выполнены в полном объеме, включая модернизацию систем искусственного оснежения и регламентные работы на канатных дорогах.

В целом участники рынка сходятся во мнении, что зимний сезон в Сочи будет развиваться по сценарию умеренного роста при условии благоприятной погоды и равномерного распределения турпотока. Сергей Ромашкин резюмирует, что, несмотря на сложности начала сезона, отрасль ожидает прирост на 3–5% по итогам зимы. Ключевым фактором успеха останется способность курортов балансировать между ценовой политикой, инфраструктурными возможностями и меняющимся поведением туристов.

Мария Удовик