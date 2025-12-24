Проект селекционного центра в Адыгее реализуют поэтапно начиная с 2026 года

Строительство селекционного центра подсолнечника и кукурузы в Адыгее, реализуемого компанией «Актив Агро» при участии «Щелково Агрохим», будет завершено позже ранее обозначенных сроков. Полный ввод объекта в эксплуатацию в 2026 году не планируется, рассказал «Ъ-Кубань» директор ООО «Актив Агро» Нурбий Набоков.

По его словам, проект изначально разрабатывался около четырех лет назад и предусматривал размещение всей инфраструктуры на одном участке площадью 65 га в Теучежском районе Адыгеи, в ауле Ачечи. Однако в процессе реализации было принято решение разделить объект на два функциональных кластера.

«Мы пришли к выводу, что целесообразно оставить весь участок в 65 га исключительно под селекционный полигон — орошаемые поля, питомники размножения, изоляторы. Это основа селекционной работы, и она не должна зависеть от сроков строительства капитальных объектов»,— пояснил господин Набоков.

На этом участке специалисты уже выполнили ряд подготовительных работ: территория огорожена, обустроена временная дорога, пробурена артезианская скважина для полива, оформлены земельные и технические документы, подготовлены площадки под лаборатории и склады. В 2026 году планируется завершить формирование селекционного поля и сопутствующей инфраструктуры, что позволит вести полноценную научную работу.

Второй этап проекта — строительство научно-производственного селекционного центра — предполагается реализовать на другом участке, ближе к Краснодару, в Тахтамукайском районе. Здесь планировалось разместить лабораторный корпус, тепличный комплекс, мини-завод по доработке родительских форм, а также современные складские помещения, включая охлаждаемые хранилища.

Однако, как отметил Нурбий Набоков, реализация этого этапа сдерживается инфраструктурными ограничениями. «Ключевые сложности связаны с лимитами по газу и электроэнергии. Без решения этих вопросов начинать капитальное строительство научного центра невозможно»,— подчеркнул он.

Господин Набоков резюмирует, что проект реализуется в два основных этапа. Первый — селекционное поле и базовая инфраструктура — должен быть завершен в 2026 году. Второй этап — строительство полноценного научного центра — начнется после урегулирования инженерных и ресурсных вопросов и, по оценке инвестора, выйдет за рамки 2026–2027 годов.

Общая стоимость проекта, по словам Нурбия Набокова, за время реализации может вырасти. Инвестиции оцениваются в 1,2 млрд руб., однако с учетом удорожания строительных материалов, оборудования и инфляционных факторов бюджет может увеличиться.

Ранее ряд СМИ сообщал о планах завершить строительство селекционного центра в Адыгее к концу 2026 года. Господин Набоков подчеркивает, что в указанный срок планируется ввод селекционного полигона, тогда как научно-производственный центр будет реализован в последующие годы поэтапно.

Мария Удовик