В Ростове рассказали о работе общественного транспорта на новогодних праздниках

Во время новогодних и рождественских праздников в Ростове-на-Дону общественный транспорт изменит расписание. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По информации властей, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года автобусы и трамваи в столице региона будут работать до 01:00. В рождественскую ночь с 6 на 7 января транспорт продлит работу до 04:00 утра.

В то же время некоторые маршруты изменятся. Так, с 23:00 в новогоднюю и рождественскую ночи автобусные маршруты 8, 49, 65а и 75 будут ездить только до Центрального рынка.

Трамваи №1 и №4 также поменяют пути следования. С 22:00 6 января до 18:00 7 января они будут следовать от проспекта Буденновского до проспекта Театрального по улице Максима Горького, а затем продолжат движение по обычным маршрутам. Сейчас эти трамваи ходят по улице Станиславского.

Во все праздничные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Константин Соловьев