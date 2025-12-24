Один белгородец погиб и семеро пострадали при атаках ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 118 беспилотников и 17 боеприпасов. В итоге погиб один человек, еще семь пострадали, в том числе 13-летний подросток. Были повреждены девять частных домов и 20 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль один человек погиб и один пострадал. Раненый находится в тяжелом состоянии в больнице №2 Белгорода. Автомобиль поврежден. В городе Шебекине пострадали легковой и два грузовых автомобиля, в селе Маломихайловка — ангар, на хуторе Бондаренкове — частный дом, коммерческий объект, а также огнем уничтожена машина. Всего ВСУ атаковали округ 15 БПЛА.

Четыре человека пострадали из-за детонации дрона в городе Грайвороне Грайворонского округа. Один из них — 13-летний подросток. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и лечатся в медучреждениях Белгорода. В Грайвороне повреждены шесть автомобилей, социальный объект и два коммерческих, три частных дома и три хозпостройки. В селе Новостроевка-Первая пострадал КамАЗ, в селе Глотове — машина. Суммарно по округу выпустили 17 боеприпасов и 28 дронов.

В поселке Красный Пахарь Волоконовского округа от удара дрона по грузовому автомобилю ранен водитель. Он лечится дома, автомобиль поврежден. В селе Борисовка пострадала надворная постройка, в селах Коновалово и Погромец — по одному транспортному средству. Муниципалитет подвергся атакам семи БПЛА.

В селе Беленьком Борисовского округа от удара дрона по машине пострадал мирный житель. Он лечится дома, транспортное средство сгорело. В селе повреждена еще одна машина. Всего муниципалитет подвергся атакам пяти беспилотников.

За прошедшую ночь над Белгородской областью сбили 20 БПЛА, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Кабира Гасанова