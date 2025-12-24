Один человек погиб и трое пострадали при обстрелах Белгородской области

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона по автомобилю пострадали два человека. Один из них, находившийся в критическом состоянии, скончался в Шебекинской ЦРБ, несмотря на усилия врачей. Второй пострадавший с осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. В городе Шебекино беспилотник атаковал территорию предприятия, повредив легковой и два грузовых автомобиля. На хуторе Бондаренков при взрыве FPV-дрона сгорела машина, были повреждены входная группа и окна коммерческого объекта. В селе Маломихайловка зафиксировано повреждение кровли ангара.

В городе Грайворон при детонации БПЛА пострадали мирная жительница и 13-летний мальчик, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевели в медицинские учреждения Белгорода. В Грайвороне из-за взрывов нескольких дронов также зафиксированы повреждения двух частных домов и хозпостройки. В селе Новостроевка-Первая пострадал КамАЗ, а в селе Глотово зафиксированы повреждения автомобиля.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации еще одного БПЛА получили разрушения кровли и окна двух частных домов, а также лобовое стекло «Газели». В Борисовском и Волоконовском округах повреждено по одной машине. Хутор Рябики Валуйского округа подвергся атакам четырех FPV-дронов, в результате чего пострадали частный дом, хозпостройка, автомобиль и объект инфраструктуры.

Алина Морозова