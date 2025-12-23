Четверо белгородцев ранены от атак дронов

В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область были ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайвороне двое местных жителей получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения из-за детонации FPV-дрона. Им оказали первую помощь в Грайворонской ЦРБ. Дальнейшее лечение грайворонцы пройдут в клинической облбольнице. Также в результате атаки в городе были повреждены коммерческий объект и пять машин.

В поселке Красный Пахарь Волоконовского округа из-за удара беспилотника был ранен водитель грузовика. У него диагностированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения головы и спины. На скорой белгородца доставляют в Валуйскую ЦРБ. У грузовика была повреждена кабина.

В селе Беленькое Борисовского округа удар дрона пришелся на машину — пострадал один человек. Жителя с осколочными ранениями шеи, плеча и руки доставляют на скорой в горбольницу № 2 Белгорода. Автомобиль был уничтожен огнем.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум трех боеприпасов и 105 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя.

Егор Якимов