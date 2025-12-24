30 БПЛА сбили над Черноземьем за ночь; разрушений нет

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 172 беспилотника, из которых 30 над Черноземьем. 20 дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Орловской, три — над Липецкой, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил данные ведомства и уточнил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет. Курский оперштаб сослался на информацию Минобороны, но не сообщил о последствиях на земле. Власти Белгородской и Липецкой областей пока не прокомментировали атаки ВСУ.

Кабира Гасанова