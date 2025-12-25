«Белдорстрой» отремонтирует две дороги в Белгородской области за 878 млн

Белгородское ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых выиграло два тендера по ремонту участков автомобильных дорог «Белгород — М-4 Дон» в пределах Белгородской области и «Магистраль 1–1» в Старооскольском городском округе. Общая стоимость контрактов составляет 878,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый контракт на капитальный ремонт участка дороги «Белгород — М-4 Дон» протяженностью 12 км с компанией заключили по начальной цене 556,8 млн руб. На конкурс заявлялся еще один участник, имя которого не разглашается. Он тоже не стал снижать максимальную стоимость. Исполнить обязательства контракта необходимо с 4 мая 2026 года до 15 октября 2027-го. Согласно документации, подрядчику предстоит обновление дороги с двумя полосами движения, относящейся ко II технической категории. Основные работы включат в себя восстановление земляного полотна, ремонт малых искусственных сооружений, включая расчистку и замену звеньев труб, заделку стыков, реконструкцию портальных и откосных стенок, а также комплекс укрепительных и прочих мероприятий по обустройству.

Второй контракт на ремонт шестикилометрового участка дороги «Магистраль 1–1» в Старооскольском горокруге «Белдорстрой» получил за 321,5 млн руб. при начальной цене 342 млн руб. Второй участник аукциона снизил стоимость до 323,2 млн руб. Его имя не разглашается. С 1 апреля до 30 июня 2026 года «Белдорстрой» обязуется провести демонтаж, заменить дорожную одежду, укрепить обочины, установить бортовые камни и барьерные ограждения, а также нанести постоянную разметку.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в ноябре 2004 года в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Степашов, ему же принадлежат 51% долей компании. Остальные 49% — у Владимира (Николаевича) Степашова. За 2024 год «Белдорстрой» выручил 4,7 млрд руб., чистая прибыль общества достигла 50 млн руб.

В апреле «Белдорстрой» получил очередной контракт на благоустройство площади в Новом Осколе за 86,6 млн руб.

Кабира Гасанова