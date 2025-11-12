На ремонт участка дороги под Белгородом потратят более 550 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва–Харьков Федерального дорожного агентства» разместило закупку на проведение ремонтных работ на соединительной дороге «Белгород – М-4 Дон» на участке с 180-го по 192-й километр в пределах Белгородской области. Это следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная максимальная цена контракта — 556,8 млн руб. Согласно опубликованной документации, прием заявок завершится 28 ноября, подведение итогов — 3 декабря.

Начало выполнения работ запланировано на 4 мая 2026 года. Завершить ремонт предполагается к 15 октября 2027 года. Протяженность ремонтируемого участка дороги составит 12 км. Проектом предусмотрено капитальное покрытие на двух полосах движения. Дорога относится ко II технической категории. На подготовительном этапе подрядчику предстоит выполнить вынос трассы в натуру и организовать движение транспорта на время строительства.

Также работы включают ремонт земляного полотна и малых искусственных сооружений, в том числе расчистку и замену звеньев труб, заделку стыков, замену портальных и откосных стенок, проведение укрепительных мероприятий и прочее обустройство.

В конце октября стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области появятся станции, которые позволят ездить беспилотным автомобилям «Яндекса», точно определяя их местоположение.

Анна Швечикова