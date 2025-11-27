В Белгородской области на ремонт дороги направят 342 млн рублей

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронный аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском городском округе. Начальная цена контракта составляет 342 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчику с 1 апреля до 30 июня 2026 года предстоит выполнить работы на участке протяженностью 6,0 км, а именно: произвести демонтажные работы, заменить дорожную одежду, укрепить обочины, установить бортовые камни и барьерные ограждения, а также нанести постоянную дорожную разметку. Источником финансирования выступают средства федерального и областного бюджетов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря, подведение итогов запланировано на 15 декабря.

Сегодня также стало известно, что «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два конкурса на поиск подрядчиков для ремонта автомобильных дорог «Троекурово — Иншаковка — Нижнебрусланово» в Лебедянском районе и «Талица — Колосовка — Ивановка» в Елецком районе на общую сумму 701,2 млн руб.

Ульяна Ларионова