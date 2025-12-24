S7 открыла новое направление из Новосибирска в китайский город Сиань

С 30 марта 2026 года авиакомпания S7 начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Новосибирск — Сиань (Китай). Как сообщает пресс-служба перевозчика, продажа билетов уже открыта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути займет четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Направление открывается на фоне взаимного безвизового режима между странами и отвечает растущему интересу пассажиров к путешествиям по Китаю. S7 Airlines станет единственным российским перевозчиком, выполняющим прямые рейсы в Сиань», — прокомментировали в компании.

Сиань — один из древнейших городов Китая, здесь находится всемирно известная Терракотовая армия, а также один из старейших буддийских монастырей Китая Дасиншань.

С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. По оценке Ассоциации туроператоров России, это решение приведет к росту числа поездок россиян в материковый Китай на 30–40% год к году.

Лолита Белова