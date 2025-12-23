В новогоднюю ночь в Ярославле запустят дополнительные маршруты

В Ярославле в ночь с 31 декабря на 1 января на линию выйдут автобусы дополнительных маршрутов с индексом 0. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Ночные автобусы свяжут центр города со всеми районами. Транспорт будет курсировать с 10 вечера до 5 утра, уточнил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

От Торгового переулка поедут автобусы до улицы Волгоградской (№01), до Нижнего поселка (№012), до Автозаводской (№044), до 15-го микрорайона (№049), до Романовской (№066), до Космонавтов (№068), до Сиреневой (№099).

С Богоявленской площади автобусы отправятся до улицы Ярославской (№04), до 5-го микрорайона (№013), до поселка Прибрежный (№041) и до пивзавода (№062). От Красной площади транспорт поедет в Ивняки (№019) и Очапки (№021).

Алла Чижова