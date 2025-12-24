Плавучий кран «Нептун-3» поднимут из порта Евпатория летом 2026 года

ООО «Черномортрансгаз» получило предписание поднять затонувший в порту Евпатория плавучий кран «Нептун-3» до 23 июня 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал капитан порта, документ опубликован на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».

Самоходное судно ушло под воду 4 декабря 2025 года возле технологического причала в озере Панском Ярылгачской бухты. Длина крана составляет 47,4 м, ширина — 21 м, валовая вместимость — 1350 регистровых тонн. На борту находятся 1,411 т дизельного топлива и 2,217 т дизельного масла.

Затонувшее имущество не угрожает безопасности судоходства, однако наносит ущерб экологии. Владелец направил капитану морского порта уведомление 11 декабря о готовности начать работы по извлечению судна.

Компании предписали подготовить техническую документацию по удалению крана до 23 февраля 2026 года. Приступить к подъему необходимо в течение трех месяцев с момента выпуска распоряжения.

Анна Гречко