В 2025 году в МЧС зарегистрировали около 1,6 тысячи туристических групп

В Краснодарском крае в 2025 году регистрацию в МЧС России прошло около 1,6 тыс. туристических групп с общим числом участников до 16 тыс. Сейчас в регионе действует более 200 тургрупп, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

За прошедшие 12 месяцев на территории Краснодарского края зафиксировано 12 происшествий с туристами. В девяти случаях чрезвычайные ситуации произошли с незарегистрированными группами, что осложнило поиск и оказание помощи пострадавшим.

В период новогодних праздников в походы часто отправляются организованные группы и туристы-одиночки, также растет популярность катания на лыжах, санках и сноубордах, в связи с чем необходимо придерживаться правил безопасности. Для того чтобы обезопасить в походе себя и близких, необходимо зарегистрировать путешествие в МЧС России. Туристические группы обязаны проинформировать службы чрезвычайного ведомства за 10 дней до отправления.

Сноубордисты и лыжники должны помнить о том, что необходимо выбирать только специально оборудованные трассы для катания. Снаряжение также следует подбирать в индивидуальном порядке. Нельзя оставлять на оживленном склоне несовершеннолетних без присмотра. Особое внимание следует уделить катанию на тюбингах — «ватрушках», которые могут быть опасны из-за неуправляемости. Запрещено привязывать тюбинги к автомобилям и снегоходам.

Жителям и гостям Краснодарского края также напоминают, что нельзя выходить в горы в снегопад и непогоду. Необходимо следить за изменением погоды. Оказавшись рядом с местом, где сошла лавина, нужно сообщить об этом в администрацию ближайшего населенного пункта и начать поиск и спасения пострадавших. В случае ЧС необходимо звонить по номеру «101».

Маргарита Синкевич, Алина Зорина